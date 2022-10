Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 14-jähriges Mädchen belästigt - Autoscheibe demoliert - Einbrüche - eingebranntes Essen löste Rettungseinsatz aus

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kirchberg an der Murr: 14-jähriges Mädchen belästigt

Ein 14-jähriges Mädchen lief am Samstag kurz nach 18 Uhr in der Pfarrgartenstraße, als sie von einem hinterhergehenden Mann angegangen wurde. Dieser umarmte die Jugendliche und versuchte diese zu küssen. Das Mädchen konnte sich letztlich aus der Umklammerung lösen und wegrennen. Der Tatverdächtige war ca. 18 bis 20 Jahre alt und ca. 190cm groß. Er trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Wollmütze. Falls Anwohner oder Passanten hierzu Beobachtungen tätigten und weitere Hinweise zum Tatgeschehen bzw. auf den unbekannten Mann machen können, sollten sich diese nun an die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 wenden.

Fellbach: Scheibe demoliert

In der Nacht zum Dienstag wurde aus einem Vorgarten in der Haldenstraße ein ca. ein Meter großes Außenthermometer entnommen und damit die Fronscheibe eines unweit entfernt parkenden Autos (Renault Twingo) demoliert. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 entgegen.

Plüderhausen: Einbrüche

In der Nacht zum Dienstag hatten es Einbrecher auf mehrere Objekte abgesehen. Sie drangen gewaltsam bei den Badeseen in die Gebäude zweier dort befindliche Fischereivereine ein. Das Eindringen in das Gebäude eines dortigen Tennisheims und eines dortigen Kiosks blieb erfolglos. Möglicherweise wurden die Einbrecher bei diesen Vorhalben gestört und ließen davon ab. Die Sachschäden an den Tatobjekten belaufen sich auf ca. 4500 Euro. Ob aus den erstgenannten Gebäuden Wertgegenstände entwendet wurden, ist bislang noch unklar. Die Polizei Plüderhausen hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen und bittet nun unter Tel. 07181/81344 um sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen könnten. Insbesondere von Bedeutung wäre, ob im dortigen Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen wurden.

Plüderhausen: Eingebranntes Essen löste Rettungseinsatz aus

Kurz vor 13 Uhr wurden die Rettungsdienste alarmiert, nachdem es aus einem Fenster eines Doppelhauses in der Straße Hofacker stark qualmte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte der Bewohner der betroffenen Wohnung bereits das Gebäude unverletzt verlassen. Die örtliche Feuerwehr, die mit Unterstützung aus Schorndorf mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort waren, stellten in der Küche lediglich eingebranntes Essen auf dem Herd fest, das für die starke Rauchentwicklung ursächlich war. Die Gefahrenquelle wurde beseitigt und das Gebäude belüftet. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit drei Fahrzeugen und fünf Bediensteten und der Ortsverein mit weiteren vier Einsatzkräften vor Ort.

Leutenbach: In Wohnhaus eingebrochen

Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um in der Straße Zum Holderbusch in ein Wohnhaus einzubrechen. Sie gelangten über ein aufgebrochenes Kellerfenster ins Haus und durchsuchten dieses gezielt nach Wertgegenstände. Die unbekannten Täter entwendeten aufgefundenes Münzgeld und Schmuckstücke. Die Polizei in Schwaikheim hat die weiteren Ermittlungen zum Vorfall übernommen, der zwischen Montag- und Dienstagmorgen verübt wurde. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Tatgeschehens betragen könnten, werden unter Tel. 07195/969030 entgegengenommen.

Leutenbach/Schwaikheim: Betrug über Messengerdienste

Zwei Bewohner aus Leutenbach bzw. aus Schwaikheim wurden die Tage Opfer von Betrugsdelikten. Sie wurden von den Betrügern über Whatsapp kontaktiert, die sich als ihre Kinder ausgaben und um Begleichung von Rechnungen baten. Die gutgläubigen Opfer transferierten letztlich über 5000 Euro auf fremde Konten.

Die Polizei rät:

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie solche oder ähnliche Nachrichten erhalten. Überweisen Sie kein Geld ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen. Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich! Nehmen Sie im Zweifel externe Hilfe in Anspruch oder kontaktieren Sie die Polizei und bitten um Rat! So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Anfragen nach Geld über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. -Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Weitere hilfreiche Tipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell