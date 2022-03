BPOL NRW: Wuppertal Hbf - Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl

Düsseldorf (ots) - Im RE 1 versuchten zwei Männer (20, 30) Montagmittag (21. März), um 11.55 Uhr, einem Reisenden (19) ein E-Bike im Wert von 3800 Euro zu entwenden. Bundespolizisten konnten das Duo anhand einer Personenbeschreibung im Düsseldorfer Hauptbahnhof beim Ausstieg vorläufig festnehmen. Der 19-jährige Deutsche stieg am Kölner Hauptbahnhof in den Zug und setzte sich in das Fahrradabteil. Im Bahnhof Köln ...

