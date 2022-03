Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dreiste Diebe versuchen E-Bike zu entreißen

Düsseldorf (ots)

Im RE 1 versuchten zwei Männer (20, 30) Montagmittag (21. März), um 11.55 Uhr, einem Reisenden (19) ein E-Bike im Wert von 3800 Euro zu entwenden. Bundespolizisten konnten das Duo anhand einer Personenbeschreibung im Düsseldorfer Hauptbahnhof beim Ausstieg vorläufig festnehmen.

Der 19-jährige Deutsche stieg am Kölner Hauptbahnhof in den Zug und setzte sich in das Fahrradabteil. Im Bahnhof Köln Messe/ Deutz stiegen die zwei algerischen Männer hinzu. Sie näherten sich dem E-Bike des 19-Jährigen unter dem Vorwand ein Foto von seinem Fahrrad machen zu wollen. Misstrauisch willigte der Reisende ein und hielt sein E-Bike am Sattel fest. Plötzlich rissen die zwei Männer an dem Fahrrad herum und einer der Tatverdächtigen schmiss sich auf das Fahrrad. Der 19-Jährige ließ nicht von seinem Rad ab und hielt es fest. Das Duo flüchtete nach dem Diebstahlsversuch durch den Zug und war nicht mehr in Sichtweite. Bei dem Vorfall kam es zum Abbruch des Fahrradständers. Der Geschädigte wählte den Notruf und gab eine Personenbeschreibung ab.

Beim nächsten Halt im Düsseldorfer Hauptbahnhof eilten eingesetzte Bundespolizisten zum einfahrenden Zug. Die aussteigenden Reisenden kamen den Beamten am Treppenabgang bereits entgegen. Darunter auch die zwei beschriebenen Männer. Sie wurden vorläufig festgenommen. Der Geschädigte identifizierte die Tatverdächtigen. Ein unabhängiger Zeuge bestätigte den Vorfall.

Bundespolizisten führten das Duo der Dienststelle zu. Ein Strafverfahren wegen des Raubes im Versuch sowie der Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Nach Klärung des Aufenthaltsstatus wurden die zwei Männer mit einem Platzverweis entlassen.

