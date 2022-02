Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Verkehrsunfall und Sturmtief "Zeynep" fordern Feuerwehr - Baum wird gegen Haus gedrückt

Auf einen einsatzreichen Freitag blickt die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg zurück. Um 10:16 Uhr wurden die Einsatzkräfte mit dem Stichwort "P-klemmt - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" alarmiert. An der Einsatzstelle war der Rettungsdienst bereits eingetroffen. Aus ungeklärter Ursache war ein PKW im Kurvenbereich geradeaus in eine Böschung gefahren. Die Person war glücklicherweise nicht eingeklemmt und konnte durch die Einsatzkräfte ohne den Einsatz von technischem Gerät befreit werden. Anschließend wurde sie dem Rettungsdienst sowie dem Notarzt zur weiteren Versorgung übergeben. Zu diesem Einsatz rückten 2 Hilfeleistungs- Löschfahrzeuge, 1 Rüstwagen, der Einsatzleitwagen sowie der Kommandodienst aus. Ebenfalls vor Ort war der Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Polizei. Um 12:19 Uhr erfolgte bereits die nächste Alarmierung. Im Ortsteil Leopoldstal drohte eine größere Linde auseinander zu brechen. Diese Gefahrenstelle wurde durch die Einsatzkräfte mit Motorsäge beseitigt. Ab ca. 17:00 Uhr wurde dann die Sonderlage "Flächenlage Unwetter" ausgerufen. Bis ca. 00:30 Uhr wurden etwa 30 Einsatzstellen abgearbeitet. Zum Großteil handelte es sich um umgestürzte Bäume, die die Fahrbahn blockierten. Am brisantesten war eine Einsatzstelle im Stadtteil Bad Meinberg. Dort war durch das Sturmtief "Zeynep" eine Buche mit einem Stammdurchmesser von ca. 110cm gegen ein Wohnhaus gedrückt worden. Mit Hilfe der Drehleiter und einer Winde vom städtischen Baubetriebshof wurde der Baum sorgfältig und unter größter Vorsicht abgetragen. Alleine an dieser Einsatzstelle waren viele Einsatzkräfte etwa 2,5 Stunden gebunden. Am Folgetag, Samstag den 19. Februar, wurden dann im Zeitraum von 08:00-12:30 Uhr weitere Folgeschäden beseitigt. Hier wurden weitere 15 Einsätze abgearbeitet. Erfreulicherweise kann festgestellt werden, dass keine Personen oder Einsatzkräfte zu Schaden gekommen sind. Zu Schäden bzw. Schadenshöhen können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

