Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Schule

Tönisvorst/ St. Tönis (ots)

In der Zeit von Samstag, 23.10.2021, 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude einer Schule in St. Tönis auf der Corneliusstraße. Hier dursuchten sie mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, kann zur Zeit noch nicht gesagt werden. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./tg (899)

