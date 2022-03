Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vandalismus am Bahnhof Ahlen - Bundespolizei sucht Zeugen

Ahlen

Am Samstagabend (19. März) haben Bundespolizisten am Bahnhof Ahlen Vandalismusschäden festgestellt.

An einem Wartehäuschen am Gleis 6 haben Unbekannte drei Glasscheiben zerstört. Zwei Scheiben in der Größe von 0,40 X 1,20 Metern waren komplett aus dem Rahmen getreten und in die Gleise geworfen worden. Eine weitere Scheibe der gleichen Größe befand sich komplett zersplittert noch im Rahmen. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Die Bundespolizei fragt: Wer kann Angaben zur Tatzeit oder sogar zu Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die kostenfreie Hotline der Bundespolizei unter 0800 / 6 888 000.

