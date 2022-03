Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrt wegen Steinwurf auf Regionalbahn beendet - Bundespolizei ermittelt

Leverkusen (ots)

Am 20.03.2022 gegen 19:20 Uhr wurde eine Regionalbahn von Unbekannten mit einem Stein beworfen. Dies führte dazu, dass die Scheibe beschädigt wurde und die Zugfahrt beendet werden musste. Die Bundespolizei fahndete mit einem Hubschrauber nach den Steinwerfern. Die Ermittlungen dauern an.

Am Sonntagabend wurde eine Regionalbahn am Haltepunkt Leverkusen-Opladen aus einem Gebüsch heraus mit einem Stein beworfen. Dies führte zu einer Beschädigung der Scheibe, in Form einer Einschlagsstelle und Rissen. Aufgrund dessen musste die Fahrt beendet werden und Passagiere den Zug verlassen. Kräfte der Bundespolizei fahndeten im Nahbereich sowie aus der Luft mittels Hubschrauber nach dem oder den Verantwortlichen, bislang ohne Ergebnis. Die Ermittlungen dauern nach wie vor an.

Die Bundespolizei Köln leitete ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ein.

