Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw überschlägt sich, Fahrerin leicht verletzt

Bielefeld (ots)

SSC /Bielefeld-Stieghorst - Am Samstag, 06.11.2021, kam es in den frühen Morgenstunden auf der Oldentruper Str. zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 05.46 Uhr befuhr eine 24jährige Bielefelderin mit ihrem Ford Ka die Oldentruper Str. stadtauswärts. Im Kurvenbereich, zwischen Am Wiehagen und der Stieghorster Str., verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw touchierte zunächst eine Bordsteinkante und einen Baum. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam einige Meter später auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin verletzte sich hierbei leicht und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Unfallverursacherin wurde mittels RTW in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht, wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen wurde. Da im Atem der jungen Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der verunfallte Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Oldentruper Str. in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell