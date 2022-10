Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tödlicher Verkehrsunfall in Lindach

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen ereignete sich in Lindach ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 44 Jahre alte Frau tödlich verletzt wurde. Eine 54 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr gegen 7.20 Uhr von der Hans-Diemer-Straße in die Täferroter Straße ein. Dabei übersah sie die 44-Jährige, die mit ihrem Motorroller in Richtung Leinzell fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Zweiradfahrerin so schwer verletzte, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen sowie einer Notarztbesatzung im Einsatz, zudem waren die Feuerwehren aus Gmünd und Lindach mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der genaueren Unfallumstände wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell