Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Unfälle, Feuerwehreinsätze

Aalen (ots)

Essingen: Kompletträder abmontiert und entwendet

Eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes stellte am Dienstagmorgen kurz vor 2 Uhr fest, dass an zwei Audi, welche auf einem Firmengelände in der Margarete-Steiff-Straße abgestellt waren, alle Reifen samt Felgen abmontiert und entwendet wurden. An einem weiteren Fahrzeug montierten die Täter ebenfalls zwei Räder ab, wurden dann aber vermutlich gestört, da sie die Räder zwischen den Fahrzeugen liegen ließen. Der durch den Diebstahl entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Bei Unfall leicht verletzt

Eigenen Angaben zufolge musste ein 21-jähriger Motorradfahrer am Montagabend auf der B 19 zwischen Untergröningen und Abtsgmünd einem die Fahrbahn querenden Tier ausweichen. Das Zweirad geriet hierbei in eine derartige Schräglage, dass der 21-Jährige einen Sturz nicht mehr verhindern konnte. Das Kraftrad kam nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wobei es Feuer fing und vollständig ausbrannte. Zum Löschen des Brandes rückte die Freiwillige Feuerwehr Hohenstadt mit 18 Einsatzkräften an. Der Unfallverursacher wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Aalen: Unfallfluchten

Zwischen Samstagmorgen, 10 Uhr und Montagnachmittag, 17 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Hyundai, der in diesem Zeitraum in der Schellingstraße abgestellt war. Der Unbekannte hinterließ einen Schaden von rund 1000 Euro.

Ebenfalls auf rund 1000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Sonntagmittag, 13.30 Uhr verursachte, als er einen BMW beschädigte, der in der Pfarrgasse in Hüttlingen abgestellt war. Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Fußgänger von Fahrzeug erfasst

Am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr wurde ein 19 Jahre alter Fußgänger in der Curfeßstraße von einem BMW erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen. Der 19-Jährige und der 64 Jahre alte Autofahrer machten der Polizei gegenüber widersprüchliche Angaben, weshalb Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, gebeten werden, sich unter Tel.: 07361/5240 zu melden.

Aalen-Unterkochen: Brandalarm

Mit 7 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Montagmorgen kurz vor 7.30 Uhr nach Unterkochen aus, wo in einem Firmengebäude der Brandalarm ausgelöst hatte. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass der Fehlalarm vermutlich durch aufsteigenden Wasserdampf ausgelöst wurde.

Lauchheim: Brand rechtzeitig bemerkt

Ein Zeuge verständigte am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr die Rettungskräfte, nachdem er an einem in der Gerlachstraße abgestellten Skoda ein Feuer, ausgehend von der rechten Fahrzeugseite, bemerkt hatte. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden, so dass lediglich ein geringer Sachschaden entstand. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Lauchheim: Gartenhütte aufgebrochen

Unbekannte verschafften sich am Sonntagmorgen gegen 00.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte in der Lindenstraße, aus welcher sie eine Akkuheckenschere entwendeten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Rainau: Von der Fahrbahn abgekommen

Überhöhte Geschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 23 Uhr ereignete. Mit seinem Mitsubishi befuhr ein 25-Jähriger zur Unfallzeit die Kreisstraße 3319. Kurz nach der Einmündung Dalkinger Straße kam er mit seinem Fahrzeug von der Straße ab, wobei von dem Pkw mehrere Verkehrszeichen und ein Stromkasten beschädigt wurden. Am Fahrzeug des 25-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden; der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Ellwangen: 77-Jähriger wurde von Unbekanntem geschlagen

Gegen 9 Uhr und 9.30 Uhr ging ein 77-Jähriger am Montagmorgen mit seinem Rauhaardackel in einem Waldstück in der Verlängerung der Hohenstaufenstraße an der Landeserstaufnahmeeinrichtung spazieren. Dort wurde er von einem Mann angesprochen, der den 77-Jährigen wohl bereits des Öfteren kritisiert hatte, da er seinen Hund nicht angeleint hatte. Der Unbekannte schlug dem 77-Jährigen unvermittelt mit der Hand ins Gesicht und drohte ihm, ehe er weiterging. Angaben des 77-Jährigen zu folge ist der Mann immer zwischen 9 und 10 Uhr am Morgen in diesem Bereich unterwegs. Er ist zwischen 50 und 60 Jahre alt, ca. 180 cm groß und kräftig. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Anorak und einer schwarzen Mütze. Hinweise auf den Unbekannten bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken ihres Mini One beschädigte eine 18-Jährige am Montagmorgen gegen 3 Uhr einen in der Kastellstraße abgestellten Peugeot, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach: Verpuffung in der Heizung

Am Montagabend gegen 20.40 Uhr kam es in der Pelletheizung eines Gebäudes in der Straße "Beim Wasserturm" zu einer Verpuffung, welche zu einer Rauchentwicklung führte. Von der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit insgesamt 34 Einsatzkräften anrückte, konnte kein offenes Feuer festgestellt werden.

Schwäbisch Gmünd: Hoher Sachschaden bei Unfall

Auf rund 50.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend entstand. Kurz vor 18 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem BMW die Zimmerner Straße, wo er wegen überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Straße abkam. Der Pkw überschlug sich und kam rund 20 Meter weiter auf dem Dach zum Liegen. Der 25-Jährige konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien; er erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Schwäbisch Gmünd: 50-Jährige leicht verletzt

Gegen 13.15 Uhr am Montagmittag war eine 50-Jährige mit ihrem Pferd auf der Straße "Schurrenhof" unterwegs. Aus unbekannten Gründen scheute das Tier und galoppierte über den Gehweg, wobei die 50-jährige Reiterin mit dem Knie gegen die geöffnete Beifahrertüre eines Audi prallte. Die Frau erlitt leichte Verletzungen; der am Fahrzeug entstandene Schaden beziffert sich auf rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Gegen geparktes Fahrzeug gefahren

Mit ihrem Mercedes Benz fuhr eine 74-Jährige am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr in der Straße "Im Spagen" gegen einen geparkten Skoda, wobei ein Gesamtschaden von rund 10.500 Euro entstand.

Gschwend: In Lebensmittelgeschäft eingebrochen

Gewaltsam verschafften sich Unbekannte am Montagmorgen gegen 2.15 Uhr Zutritt in den Büroraum eines Lebensmitteldiscounters in der Hagstraße. Die Täter zerstörten den Stromkasten der Alarmanlage, wobei mehrere Leitungen herausgerissen wurden. Ob Gegenstände entwendet wurden, bedarf noch der weiteren Abklärung. Auch die Sachschadenshöhe ist noch unklar. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

