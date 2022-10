Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mädchen in Bus angefasst, Auseinadersetzung, Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen, Holz entwendet

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Mädchen in Bus angefasst

Am Montagabend gegen 18:45 Uhr stieg ein 24-jähriger Mann in der Bühlertalstraße in einen Linienbus ein. Dort setzte er sich neben zwei Mädchen im Alter von 11 und 14 Jahren und begann mit diesen ein Gespräch. Hierbei streichelte er die beiden Mädchen im Bereich der Schulter und der Oberschenkel. Als ein 16-jähriger Junge den Mann aufforderte, dies zu unterlassen. Schlug der 24-Jährige dem 16-Jährigen ins Gesicht. Im Anschluss wurde die Polizei verständigt. Diese konnte feststellen, dass der 24-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Ilshofen: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Am frühen Dienstagmorgen gegen 00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Seat die Altdorfer Straße. Dabei kam er aufgrund von Alkoholeinfluss nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Mauer, sowie einen Carport. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 31 000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand und einen Alkoholwert von über 2 Promille aufwies.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Freitagmorgen 07 Uhr und Sonntagabend 16 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Hessentaler Straße geparkten Porsche und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Bühlertann: Auseinandersetzung bei Feier

Samstagnacht gegen 23:15 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und einem weiteren Mann auf einem Fest auf dem Motocross-Gelände in Bühlertann. Dabei schlug der noch unbekannte Mann dem 23-Jährigen mit einem Bierkrug auf den Kopf, sodass dieser schwerverletzt in eine Klinik gebracht werden musste. In der Folge entfernte sich der Täter und verließ die Örtlichkeit. Der Mann wurde als sehr groß und kräftig beschrieben, er soll einen dunklen Hoodie getragen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Bühlerzell: Holz entwendet

Zwischen vergangenem Dienstag und Donnerstag entwendete ein Dieb etwa acht Festmeter Holz, welches an der K2627 zwischen Bühlerzell und Kammerstatt abgelegt war. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Rot am See-Niederwinden: Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag gegen 19:45 Uhr schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines weißen Fiat Punto ein, welcher in einem Waldstück bei Niederwinden geparkt war. Die Heckscheibe wurde komplett zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Unfall

Weil er möglicherweise das Gas- und das Bremspedal verwechselte, verursachte ein 64-jähriger Fahrer eines Skoda Octavias am Montag gegen 15:25 Uhr einen Unfall als er von der Goldbacher Straße in die Schönebürgstraße abbiegen wollte. Hierbei wich er zunächst einem vorausfahrenden Auto aus. Letztlich zog die Beifahrerin an der Handbremse der 64-jährige Fahrer steuerte das Fahrzeug gegen die Wand einer dortigen Schule. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell