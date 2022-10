POL-AA: Welzheim: Vermisstenfahndung beendet - Löschung der Fahndungsbilder

Aalen (ots) - Seit dem heutigen Abend ist die Polizei in Murrhardt auf der Suche nach einem 56 jährigen Mann. Dieser ist dort zu Fuß unterwegs und befindet sich vermutlich in einer hilfloser Lage. Zurzeit ist hier auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Hinweise können dem Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 mitgeteilt werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen -Führungs- und Lagezentrum/PvD- ...

