POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

BAB 6, Gem. Satteldorf - Mit Auto überschlagen

Am Sonntag gegen 14:00 Uhr befuhr ein 25-Jähriger die BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg/Jagst in Richtung Heilbronn. Etwa auf Höhe von Satteldorf geriet sein Auto infolge Aquaplaning ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr anschließend eine Böschung hoch, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein weiterer PKW, der in die gleiche Richtung unterwegs war, wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

B 19, Gem. Sulzbach-Laufen - Unfallflucht

Am Sonntag gegen 19:40 Uhr befuhr ein 21-Jähriger die B 19 von Gaildorf in Richtung Sulzbach-Laufen mit seinem PKW Hyundai. Etwa auf Höhe von Bröckingen kam ihm ein PKW Hyundai entgegen, der auf die Gegenfahrspur geriet. Der 21-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge streiften sich und der Unfallverursacher fuhr in Richtung Gaildorf ohne anzuhalten weiter. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Hyundai gehandelt haben. Die Polizei bitte Personen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug, das auf der Fahrerseite beschädigt sein müsste, geben können, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 in Verbindung zu setzen.

