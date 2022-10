Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall, Einbruch

Aalen (ots)

B 29, Gem. Westhausen - Auffahrunfall

Am Sonntag gegen 13:20 Uhr befuhr ein 69-Jähriger die B 29 von Westhausen in Richtung Aalen mit seinem PKW Toyota. Kurz vor der Einmündung der B 290 aus Richtung Ellwangen, musste er an einer Baustellenampel anhalten. Dies erkannte eine hinter ihm fahrende 74-jährige Fahrerin eines PKW VW offenbar zu spät und fuhr auf das Auto des 69-Jährigen auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Gschwend - Einbruch in Lebensmittel-Discounter

Am Montag gegen 02:10 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Lebensmittel-Discounter in der Hagstraße ein. Zunächst versuchten sie über das Dach in den Markt einzudringen, was ihnen jedoch nicht gelang. Im Anschluss wurde das Fenster zum Büro eingeschlagen und im Büro wurden diverse Stromkabel herausgerissen. Ob die Einbrecher tatsächlich Diebesgut erbeuteten, konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet Personen, die zu der besagten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell