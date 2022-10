Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand: 02.10.2022, 11:00 Uhr - 2 Verkehrsunfälle

Crailsheim - Unfall verursacht und davongefahren

Am Samstag gegen 11:12 Uhr parkte eine 85 Jahre alte Fahrerin eines Opels in Crailsheim in der Gaildorfer Straße aus einer Parklücke aus. Hierbei übersah die Seniorin den Mercedes einer 35 Jahre alten Frau und touchiert ihn. Im Anschluss fuhr die Opelfahrerin davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Aufgrund einer Zeugin konnte jedoch die Unfallverursacherin ermittelt werden.

Crailsheim - Unfall verursacht und davongefahren 2

Am Samstag gegen 10:29 Uhr beschädigte eine 65 Jahre alte Fahrerin eines Hyundai in Crailsheim in der Gaildorfer Straße beim Ausparken den Alfa Romeo einer 38 Jahre alten Frau und fuhr danach einfach davon. Da der Vorfall durch eine Zeugin beobachtet wurde und diese das Kennzeichen notierte, konnte die Unfallverursacherin schnell festgestellt werden. Diese muss nun den Schaden in Höhe von 500 Euro begleichen und eine Anzeige hat sie ebenfalls zu erwarten. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von 1500 Euro.

