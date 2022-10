Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 02.10.2022, 11:00 Uhr - 3 Verkehrsunfälle, 1 Einbruch

Aalen (ots)

Leutenbach - Bevorrechtigten PKW übersehen

Am Samstag gegen 11:37 Uhr wollte eine 56 Jahre alte Fahrerin eines VWs in Leutenbach in der Winnender Straße aus einem Grundstück rückwärts auf die Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen, hinter ihrem Fahrzeug stehenden, verkehrsbedingt wartenden Toyota eines 20 Jahre alten Mannes. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Schwaikheim - zu schnell gefahren

Am Samstag gegen 14:42 Uhr befuhr ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Rover die B14 von Stuttgart in Fahrtrichtung Backnang. Auf Höhe der Auffahrt Winnenden Süd kommt er aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse und weil er zu schnell unterwegs war von der Fahrbahn ab und prallt in die, am linken Fahrbahnrand angebrachten Leitplanken. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von über 5000 Euro.

Fellbach - in Kindergarten eingebrochen

In der Zeit von Freitag 17:00 Uhr bis Samstag 16:40 Uhr zerstörten bislang unbekannte Täter an einem Kindergarten in Fellbach in der Wernerstraße die Fensterscheibe des Besucher-WCs und drangen danach in das Gebäude ein. Hier entwendeten sie einen Schlüssel. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern derzeit an.

Winnenden - von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 17:47 Uhr befuhr ein 44 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes in Winnenden-Baach die Mädlesteinstraße und geriet aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Hierdurch löste der Airbag aus, wodurch der Mann leicht verletzt wurde. Er konnte nach kurzer Behandlung im Krankenhaus entlassen werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

