Polizei Dortmund

POL-DO: Raubüberfall nach Maiwanderung: Polizei sucht Zeugen rund um den Cappenberger See

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0511

Nach einem Raubüberfall auf einen 24-Jährigen in Lünen sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können.

Die Tat ereignete sich am vergangenen Sonntag (1.5.2022) gegen 14 Uhr am Cappenberger See. Der Lüner war mit seinen Freunden im Rahmen einer Maiwanderung im Bereich Cappenberg / Altlünen unterwegs. Nachdem der Geschädigte seine Freunde aus den Augen verlor, lief er alleine weiter in Richtung Cappenberg. Dabei traf er immer wieder auf andere Personengruppen. Er gab an, unter anderem bei einer Gruppe gestanden zu haben, die Heavy Metal Musik gehört hatte.

Später wurde er in der Nähe des Kriegerdenkmals in der Straße "Im Holt" wach. Dabei bemerkte er, dass ihm sein Rucksack, Schmuck sowie sein Mobiltelefon entwendet wurden. Zudem hatte er mehrere Prellungen und Schürfwunden. Aufgrund der nicht geringen Menge Alkohol, die er zum Tatzeitpunkt konsumiert hatte, war der Lüner nach eigenen Angaben stark alkoholisiert und hat kaum Erinnerungen an den späteren Raubüberfall.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat am 1.5.2022 rund um den Cappenberger See verdächtige Personen gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter Tel. 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell