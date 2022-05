POL-DO: Verkehrsunfall mit Hafeneisenbahn und Bus

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0506 Beim Abbiegen von der Sonnenstraße in die Chemnitzer Straße in Dortmund erfasste am Dienstag (3.5.2022, 7.55 Uhr) ein 40-jähriger Autofahrer aus Bochum mit seinem Mercedes einen 53-jährigen Radfahrer. Eine Zeugin beobachtete den Verkehrsunfall. Sie gab an, dass der Mercedes mit nicht angepasstem Tempo die Kurve geschnitten habe. Der Radfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß. Der ...

