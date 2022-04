Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 2. Nachtrag zu Schusswaffen geraubt - Gesuchte Schusswaffen sichergestellt

Carlsberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

2. Nachtrag zur Pressemeldung vom 21.03.2022: https://s.rlp.de/80UUQ und zur Pressemeldung vom 22.03.2022: https://s.rlp.de/CyXQb

Polizeikräfte haben gestern unter der Leitung eines Oberstaatsanwaltes der Staatsanwaltschaft Frankenthal die am 17.03.2022 in einem Waffengeschäft in Carlsberg geraubten Schusswaffen in einem geparkten Auto in Bad Dürkheim sichergestellt. Der in Untersuchungshaft befindliche 31-jährige Tatverdächtige hatte über seine Verteidigerin den Hinweis zum Verbleib der Waffen gegeben.

