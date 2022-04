POL-PPRP: Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Edenkoben (ots) - Am Freitag, den 01.04.2022, gegen 00:25 Uhr wurde der Polizeiinspektion Edenkoben ein Brandereignis in einem Wohnanwesen in Edenkoben gemeldet. Durch den Brand entstand ein Gebäudeschaden. Zwei Bewohner wurden zwecks Überwachung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird zu gegebener Zeit ...

mehr