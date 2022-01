Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

In dem Zeitraum vom 01.01.2022, 20:00 Uhr, bis 02.01.2022, 02:00 Uhr, kam es in der Gräfenaustraße, Höhe Hausnummer 30, in Ludwigshafen (Hemshof) zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der unbekannte Täter zerkratzte den ordnungsgemäß geparkten PKW der Marke BMW mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. Es entstand ein Schaden von ca. 800 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 zu melden.

