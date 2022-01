Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am 01.01.2022, gegen 00:30 Uhr, wurde durch Zeugen beobachtet, wie ein Mann versuchte, in der Hegelstraße in Ludwigshafen (Friesenheim) mit seinem PKW einzuparken. Hierbei stieß er rückwärts zunächst gegen einen Briefkasten der Deutschen Post und dann gegen einen geparkten PKW. Anschließend stieg er aus und verließ zu Fuß die Unfallörtlichkeit. Er konnte durch die Polizei in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Bei dem Mann konnte starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

