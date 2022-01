Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrskontrolle endet mit Blutprobe

Ludwigshafen (ots)

In der Silvesternacht, dem 01.01.2022, gegen 00:10 Uhr, konnte in der Schulstraße in Ludwigshafen am Rhein durch eine Polizeistreife ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden. Weiterhin überfuhr der Pkw im Rahmen der Nachfahrt mehrere rote Ampeln, bevor er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Durch die eingesetzten Beamten konnte beim 23-jährigen Fahrer leichter Atemalkoholgeruch festgestellt werden, der durch einen Atemalkoholtest von 0,72 Promille bestätigt werden konnte. Aufgrund dessen wurde ihm auf der Polizeidienstelle eine Blutprobe entnommen. Da der 23-Jährige auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, muss er sich nun wegen Trunkenheit im Verehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

