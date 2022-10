Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, verletzte Person

Aalen (ots)

Schorndorf - Zwei Autos beschädigt und unerlaubt entfernt

Am Sonntag zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr wurden zwei in der Aichenbachstraße geparkte PKW durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt. Ein BMW X1 und ein VW Polo wurden jeweils seitlich gestreift, so dass ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher beging anschließend Unfallflucht. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben bislang, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen silbernen oder grauen PKW Jaguar, der auf der Fahrerseite Beschädigungen aufweist, gehandelt haben muss. Personen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Oppenweiler - Mann bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Am Montag gegen 02:20 Uhr befand sich ein 34-jähriger, alkoholisierter Mann mit ein paar Bekannten in der Hauptstraße etwa auf Höhe vom Friedhof. Der 34-Jährige befand sich etwas abseits der Gruppe und fiel, offenbar aus eigenem Verschulden, über das Geländer der dortigen Unterführung. Er fiel etwa drei Meter tief in die Unterführung und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

