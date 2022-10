POL-AA: Murrhardt - Suche nach Vermisstem

Aalen (ots) - Schorndorf - Zwei Autos beschädigt und unerlaubt entfernt Am Sonntag zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr wurden zwei in der Aichenbachstraße geparkte PKW durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt. Ein BMW X1 und ein VW Polo wurden jeweils seitlich gestreift, so dass ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher beging anschließend Unfallflucht. Die polizeilichen Ermittlungen ...

