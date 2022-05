Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Nach Trunkenheitsfahrt mit einem Fahrrad Widerstand geleistet

Ludwigsburg (ots)

Die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen lenkte ein 42-jähriger Fahrradfahrer am Samstagabend gegen 21:45 Uhr in der Feldbergstraße in Holzgerlingen auf sich. Der Radfahrer fuhr in der Feldbergstraße vom Gehweg auf die Fahrbahn und stürzte hierbei zu Boden. Die Beamten, die den Sturz wahrnahmen, wollte sich um den Radfahrer kümmern, da auch bereits ein eigener Aufstehversuch des 42-Jährigen scheiterte. Die hinzugeeilten Polizisten stellten unterdessen einen deutlichen Alkoholgeruch beim Radfahrer fest. Dieser verhielt sich den Beamten gegenüber direkt unkooperativ und versuchte die Beamten mit dem Handy zu filmen. Zudem verweigerte er die Herausgabe seiner Personalien und wollte sich durch eine Flucht der Kontrolle zu entziehen. Nachdem die Beamten den Radfahrer am Weglaufen hinderten, riss er sich los. Er wurde in Folge dessen zu Boden gebracht und ihm wurden Handschließen angelegt. Um zum Polizeirevier zu fahren, wurde er in den Streifenwagen gesetzt. Hiergegen leistete der 42-Jährige Widerstand und schrie lauthals herum. Auf der Dienststelle musste sich der 42-Jährige einer Blutentnahme unterziehen, gegen diese Maßnahme widersetzte er sich ebenfalls. Bis zum nächsten Morgen musste er die Nacht in den Gewahrsamseinrichtungen des Polizeireviers Böblingen verbringen.

