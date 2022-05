Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Verkehrsunfall durch Falschfahrer auf der Bundesstraße 464

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Falschfahrer kam es am Sonntag gegen 17:05 Uhr auf der Bundesstraße 464 bei Holzgerlingen, zwischen den beiden Anschlussstellen Holzgerlingen-Nord und Holzgerlingen/Altdorf. Kurz vor der Unfallstelle teilt sich, baulich getrennt mittels einer Betonabsperrung, die B 464 in zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung. Ein 61-jähriger Mitsubishi-Lenker befuhr die B 464 und wechselte aus bislang unbekannter Ursache am Fahrbahnteiler auf die Fahrbahn in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Nachdem die ersten entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer dem Falschfahrer noch ausweichen konnte, kollidierte er im weiteren Verlauf frontal mit einem entgegenkommenden Skoda eines 71-Jährigen. Hierbei wurden der 71-jährige Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer, eine 44-jährige Beifahrerin und eine weitere zehnjährige Insassin, leicht verletzt. Die 44-Jährige kam durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 23.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde für rund zwei Stunden die B 464 auf Höhe der Anschlussstelle Holzgerlingen-Nord vollgesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und landete im Bereich der Unfallstelle. Der 61-jährige Mitsubishi-Lenker, der vermutlich unter Medikamenteneinfluss stand, musste sich im Anschluss in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde sein Führerschein durch die Polizei beschlagnahmt. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht weitere Zeugen zu dem Unfall sowie Verkehrsteilnehmer, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden.

