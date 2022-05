Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Polizei sucht in Unfall verwickelten Pedelec-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht einen Pedelec-Fahrer, der am Samstagvormittag in der Nagolder Straße in Herrenberg in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Eine 35 Jahre alte Peugeot-Fahrerin war gegen 11:20 Uhr stadtauswärts in der Nagolder Straße unterwegs und fuhr auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Kurz nach der Einmündung zur Straße "Schäferlinde" querte ein bislang unbekannter Pedelec-Fahrer vom rechten Gehweg kommend die Fahrbahn und übersah hierbei mutmaßlich die Peugeot-Fahrerin, sodass es zur Kollision kam. In einem kurzen Gespräch zwischen dem Pedelec-Fahrer und der Peugeot-Lenkerin gab dieser an, nicht verletzt worden zu sein. Während die 35-Jährige dabei war, aus ihrem Fahrzeug auszusteigen, verließ der Unbekannte die Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden an dem PKW in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Der Pedelec-Fahrer soll zwischen 70 und 75 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine Brille und hat graues Haar sowie einen Schnurrbart. Er war mit einer knielangen Hose und einer beigen, ärmellosen Weste bekleidet. Mutmaßlich übersah der Mann die Peugeot-Fahrerin, da ihm die Sicht durch einen von der rechten Fahrspur aus in die Straße "Schäferlinde" abbiegenden Transporter erschwert war.

