POL-LB: Weil der Stadt: Verbranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt rückte am Sonntagabend mit sechs Fahrzeugen und 35 Wehrkräften in die Max-Caspar-Straße in Weil der Stadt aus, nachdem gegen 19:50 Uhr der Betrieb eines akustischen Rauchmelders und Rauchgeruch gemeldet worden waren. Vor Ort stellte sich heraus, dass angebranntes Essen zu einer Rauchentwicklung geführt hatte, sodass wiederum der Brandmelder ausgelöst hatte. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte die Bewohnerin das brennende Essen bereits selbst im Spülbecken gelöscht. Sie wurde aufgrund einer leichten Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ob ein Sachschaden entstand, ist bislang nicht bekannt.

