Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Siloballen beschädigt-Zeugen gesucht

Gerolstein (ots)

Am Nachmittag des 14.09.2021 beschädigten bislang unbekannte Personen mehrere Folien von Silorundballen auf einem Hof in dem Gerolsteiner Ortsteil Niedereich. Es ist dabei nach den ersten Ermittlungen ein Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht worden. In dem vermutlichen Tatzeitraum zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr wurden durch einen Zeugen zwei Personen mit Fahrrädern im Bereich der beschädigten Ballen gesichtet. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeiwache Gerolstein unter 06591-95260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell