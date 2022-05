Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizei ermittelt wegen illegalem Autorennen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem illegalen Autorennen kam es am Sonntagabend gegen 21:00 Uhr im Bereich der Flugfeld-Allee in Böblingen. Ein Zeuge konnte zwei hochmotorisierte Fahrzeuge feststellen, die sich nebeneinander in der Flugfeld-Allee mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein Rennen lieferten. Die beiden Fahrer bremsten ihre Fahrzeuge kurz vor einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage ab und beschleunigten im Nachgang wieder deutlich. Die alarmierte Polizei konnte die beiden verantwortlichen 28- und 25-jährigen Fahrer auf einem Parkplatz eines nahegelegenen Indoor-Freizeitparks feststellen. Diese zeigten sich, inmitten einer Personengruppe von weiteren zehn Personen, gegenüber den Beamten uneinsichtig und unkooperativ. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen rechnen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

