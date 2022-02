Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Abschlussbilanz - Sturmtief über Düsseldorf - bisher 42 wetterbedingte Feuerwehreinsätze

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 17. Februar 2022, seid 0.30 Uhr bis 18.00 Uhr, Stadtgebiet Düsseldorf

Seit Donnerstagnacht zog das Sturmtief über die Landeshauptstadt hinweg. Dabei sorgte es bis Donnerstagabend für 42 wetterbedingte Einsätze bei der Feuerwehr Düsseldorf. In den meisten Fällen waren Äste abgebrochen und Bäume umgekippt.

In Holthausen auf der Bonnerstraße sicherten Einsatzkräfte über eine Drehleiter lose Metallbleche an einem Kamin mittels Spanngurten. Auf der Oststraße musste ein Bauzaun, welcher durch den Sturm umzustürzen drohte, aufgerichtet und gesichert werden. Vereinzelt wurden Einheiten der Feuerwehr noch zu losen Ästen in Bäumen und herabgefallenem Totholz alarmiert um Verkehrsflächen frei zu räumen. Von Donnerstagnacht an bis 18.00 Uhr verzeichnete die Leitstelle der Feuerwehr im Zusammenhang mit dem Sturmtief insgesamt 42 wetterbedingte Einsätze im Düsseldorfer Stadtgebiet. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen dabei keine Menschen zu Schaden. Der Deutsche Wetterdienst warnt jedoch über das gesamte Wochenende weiter vor Sturm und starken Regenfällen. Ein weiterer Höhepunkt des Sturmgeschehens wird im Laufe des Freitags erwartet.

