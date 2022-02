Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zwischenbilanz - Sturmtief über Düsseldorf - bisher 39 wetterbedingte Feuerwehreinsätze

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 17. Februar 2022, seid 0.30 Uhr bis 14.00 Uhr, Stadtgebiet Düsseldorf

Die Feuerwehr Düsseldorf hat seit Donnerstagnacht bisher 39 wetterbedingte Einsätze im Stadtgebiet abgearbeitet. Vor allem abgeknickte Äste und umgekippte Bäume sorgten für Einsatzmeldungen in der Leitstelle der Feuerwehr.

In Mörsenbroich auf der Scheffelstraße stürzte ein Baum auf einen parkenden Pkw und beschädigte diesen. Einsatzkräfte der Feuerwehr setzten eine Motorsäge ein und entfernten den Baum vom Auto. In Benrath auf der Friedhofstraße meldete ein Bewohner lose Dachteile an einem Haus. Durch den Einsatz einer Drehleiter konnten acht Quadratmeter einer losen Dacheindeckung beseitigt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen keine Menschen in Zusammenhang mit dem Sturmtief zu Schaden. Seit Mittwoch 22 Uhr, gilt für die Landeshauptstadt eine amtliche Warnung vom Deutschen Wetterdienst vor Sturmböen und schweren Sturmböen mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde. Nachdem bereits in der Nacht mehrere Meldungen die Feuerwehr Düsseldorf erreichten, zogen auch im Tagesverlauf weitere Sturmböen durch die Landeshauptstadt und richteten Schäden an. So riss ein etwa zehn Meter langer Baum auf der Kalkumer Schlossallee in Kalkum eine Straßenbeleuchtung und einen Ampelmast mit sich. Die Ampelanlage wurde so stark beschädigt, dass die Straße vorübergehend gesperrt werden musste. Auf dem Hellweg in Flingern kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. An einem Gebäude hatten sich an einem 20 Meter hohen Gerüst mehrere Anker aus der Hausfassade gelöst. Dadurch wurde das Gerüst instabil und drohte einzustürzen. Durch den Einsatz der Höhenrettungsspezialisten konnte das Gerüst mit Spanngurten provisorisch gesichert werden. In Absprache mit der Gerüstbaufirma und dem Bauleiter wurde als Vorsichtsmaßnahme eine etwa 25 Quadratmeter große Plane vom Gerüst entfernt. Die Baufirma übernahm die weiteren Sicherungsmaßnahmen. Von Donnerstagnacht an bis 14.00 Uhr verzeichnete der Einsatzleitrechner insgesamt 39 wetterbedingte Einsätze im Düsseldorfer Stadtgebiet. Weiterhin gilt für die Landeshauptstadt Düsseldorf eine amtliche Warnung vor Sturmböen und schweren Sturmböen bis 75 Kilometer pro Stunde und in der Spitze bis 90 Kilometer pro Stunde. Die vom Deutschen Wetterdienst ausgegeben Warnung gilt bis heute Abend 18 Uhr. Jedoch warnt der Deutsche Wetterdienst darüber hinaus weiter vor Sturm und starken Regenfällen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell