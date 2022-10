Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Container aufgebrochen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Von Straße abgekommen

Eine 70-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Montag gegen 15 Uhr die Waiblinger Straße, als sie infolge gesundheitlicher Probleme nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer stieß. Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Am Unfallfahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die örtliche Feuerwehr war wegen ausgelaufenem Motorenöl im Einsatz.

Schorndorf: Unfallfluchten

Auf dem Parkplatz eines Christlichen Zentrums in der Olgastraße ereignete sich zwischen letzten Donnerstag und Sonntag eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß dort bei einem Parkvorgang gegen einen Pkw Skoda Citigo und flüchtete anschließend, ohne den Vorfall anzuzeigen. Der Unfallflüchtige hinterließ ca. 3500 Euro Sachschaden.

Hinweise hierzu wird von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Weinstadt: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr im Laufe des Sonntagabends die Strümpfelbacher Straße in Fahrtrichtung Strümpfelbach. Dabei beschädigte der Unbekannte einen am Straßenrand geparkten Landrover, wobei die beiden Fahrzeuge seitlich kollidierten. An dem Landrover entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950 422.

Waiblingen: Unfall mit Gegenverkehr

Am Sonntag gegen 18:00 Uhr war ein 68 Jahre alter Lexus-Fahrer auf der K1910 vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab, bevor er mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 72-Jährigen zusammenstieß. Dabei wurde der Golf-Fahrer leicht verletzt und musste in eine Klinik verbracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Winnenden: Containeraufbruch

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag und Montag Zugang zu zwei Baucontainern an einer Baustelle an der K1914. Aus den Containern entwendeten die Diebe unter anderem eine Stihl Motorsäge, sowie einen Trennschleifer. Der Gesamtwert der Maschinen beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Die Polizei Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07195 694-0.

Berglen-Erlenhof: Unfall beim Abbiegen

Ein 86-jähriger VW-Fahrer übersah am Montag gegen 19:20 Uhr beim Abbiegen von der Marienstraße auf die Luisenstraße einen entgegenkommenden 20-Jährigen auf einem Motorroller. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Rollerfahrer verletzt. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

