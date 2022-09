Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Farbschmierereien mit politischem Bezug

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschmierten bislang unbekannte Personen am Bahnhof Herrenberg die Wände der Unterführungen in Richtung Kalkofenstraße. In schwarzer Farbe wurden dort mehrere Schriftzüge mit offensichtlich politischem, parteifeindlichem Bezug angebracht. Die festgestellten Farbschmierereien dürften im Zusammenhang mit einer angemeldeten Versammlung zum Thema "NPD raus aus Herrenberg" stehen, die am Samstagabend im Stadtgebiet Herrenberg in Form einer Kundgebung mit Aufzug stattfand. Rund 70 Personen nahmen hieran teil. Die Versammlung verlief nahezu störungsfrei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel.: 07032 2708-0, zu melden.

