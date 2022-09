Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 20.00 Uhr und Sonntag 13.30 Uhr kam es im Parkhaus in der Turmstraße in Bietigheim-Bissingen zu einer Unfallflucht. Auf dem obersten Parkdeck stand ein Opel auf einem der Parkplätze in der Mitte. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ausparken gegen das Heck des Opel, was zu einem Sachschaden von etwa 1.500 Euro führte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

