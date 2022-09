Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschaffte sich ein noch unbekannter Täter, indem er ein Fenster aufbrach, Zutritt in eine Bäckerei in der Konrad-Zuse-Straße in Großsachsenheim. Der Unbekannte durchwühlte die Büro-, Umkleide- und Verkaufsräume, stahl jedoch vermutlich nichts. Der hinterlassene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, entgegen.

