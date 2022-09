Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Enforcement-Trailer besprüht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter besprühten zwischen Freitag 15:00 Uhr und Samstag 14:00 Uhr einen in Ehningen abgestellten Enforcement-Trailer mit schwarzer Farbe. Das Geschwindigkeitsüberwachungsgerät stand zu diesem Zeitpunkt an der Kreisstraße 1077 auf Höhe des Industriegebietes "Letten". Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell