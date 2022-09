Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Gärtringen: Fahrzeug brennt komplett aus

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 16:20 Uhr geriet ein BMW auf der Bundesautobahn 8 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Gärtringen aus bislang noch unbekannter Ursache in Brand. Das Fahrzeug, dass in Fahrtrichtung Singen unterwegs war, brannte komplett aus. Sowohl der Fahrer sowie sein Mitfahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Böblingen und Gärtringen rückten mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus und löschten das Feuer. Während der Löscharbeiten musste die Anschlussstelle für zirka 50 Minuten voll gesperrt werden. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der linke der beiden Fahrstreifen der Anschlussstelle wieder freigegeben, die hinzugerufene Autobahnmeisterei übernahm die Absicherung der Brandstelle. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe dauern an.

