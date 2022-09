Ludwigsburg (ots) - Zwischen Freitag 22:00 Uhr und Samstag 08:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in insgesamt 14 Gartenhäuschen im Erholungsgebiet Lettenhau im Bereich des Amselwegs in Magstadt ein. Hierzu knackten die Täter die Vorhängeschlösser, die an den meisten Gartenhäuschen angebracht waren. Anschließend durchsuchten die Täter die Häuschen in der Schrebergartensiedlung. Sie entwendeten diverse ...

mehr