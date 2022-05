Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am Samstagmorgen, den 28. Mai 2022, rief ein Brand in der Max-Steenbeck-Straße in Jena sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei auf den Plan. Ein Anwohner hatte im Erdgeschoss, direkt vor dem dortigen Fahrstuhl, ein brennendes Paar Schuhe festgestellt. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht werden. Ein unbekannter Täter hatte sich Zutritt zum Haus verschafft und Zeitungspapier in die Schuhe gesteckt. In der weiteren Folge entzündete er dies, sodass ein Schuh komplett und der Zweite zum Teil verbrannte. Auch der Boden und die Hauswand wurden dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Im Anschluss entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, welche eine Person in den Samstagmorgenstunden im Bereich gesehen haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizei Jena zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 03641 - 810 oder per Mail an ED.ID.Jena@polizei.thueringen.de gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell