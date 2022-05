Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Turnhalle

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie am Montag bekannt wurde, verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu einer Turnhalle in der Kahlaer Brückenstraße. Im Zeitraum vom 24. Mau 2022 bis zur Feststellung am Montagvormittag gelangten der oder die Unbekannten über ein geschlossenes Fenster zu einem Nebenraum der Turnhalle. Hier wurden zwei Schränke gewaltsam geöffnet. Ebenso angegriffen wurde ein Lehrerzimmer, bevor die Langfinger in unbekannte Richtung flüchteten. Ob neben den Beschädigungen auf Beutegut erlangt werden konnte, muss im Nachgang geklärt werden. Die entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

