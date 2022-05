LPI-J: Erst beleidigt, dann beschädigt

Jena (ots) - Wie am Montag bekannt wurde, waren Langfinger auf einem Baustellengelände in der Lessingstraße zugange. Auf bisher noch ungeklärte Weise drangen der oder die Unbekannten in den Baucontainer ein und entwendeten aus diesem Mehrere Elektrokleinwerkzeuge im Gesamtwert von knapp 1000,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

