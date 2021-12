Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugführerin erheblich alkoholisiert

Linz am Rhein (ots)

Am Sonntagabend wurden Beamte der Polizeiinspektion Linz im Rahmen der Streife auf einen weißen Ford-Transporter aufmerksam, welcher die B42 zwischen den Ortslagen Linz und Leubsdorf in unsicherer Fahrweise befuhr. Die 40-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Linz kam dabei mehrfach über einen längeren Zeitraum auf die Gegenfahrbahn und fuhr zudem unverhältnismäßig langsam. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,59 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Aufgrund der hohen Alkoholverträglichkeit wurde sie zudem an eine Suchtberatungsstelle verwiesen.

