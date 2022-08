Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennender Eisbecher führt zu Feuerwehr und Polizei Einsatz

Lüdenscheid (ots)

Am gestrigen Tage, gegen 16:45 Uhr, bemerkte einen Schwimmbadbesucherin leichte Rauchentwicklung im Umkleidebereich. Als sie nachschaute, stellte sie fest, dass ein brennender Eisbecher in einem Spind stand. Sie konnte ihn schnell löschen, so dass die hinzugerufene Feuerwehr nur noch etwas Lüften musste. An dem Spind ist leichter Sachschaden entstanden. Wir ermitteln wegen Brandstiftung. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen. (wib)

