Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Dieselkraftstoff abgezapft.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte klauten aus mehreren Fahrzeugen insgesamt etwa 800 Liter Dieselkraftstoff. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (23. - 24. Juni 2022) verschafften sie sich unberechtigt Zugang zu dem Baustellenbereich an der Heßloher Straße in Lage-Hardissen. Hier knackten sie Tankdeckel von Baufahrzeugen auf und zapften daraus etwa 300 Liter Dieselkraftstoff ab. In derselben Nacht gelangten Diebe auf das Betriebsgelände eines Logistikunternehmens an der Ehlenbrucher Straße in Lage-Ohrsen. Hier beschädigten die Täter einen Stabmattenzaun um an dort geparkte LKW zu gelangen. Aus vier Fahrzeugen zapften sie 500 Liter Diesel ab. Ein Tatzusammenhang erscheint möglich. Ihre Beobachtungen in beiden Fällen teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 mit.

