Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Grauer Skoda geklaut.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag (23. - 24. Juni 2022) stahlen Diebe einen grauen Skoda Oktavia, an dem sich Kennzeichen aus Böblingen (BB) befanden. Der Nutzer hatte den Wagen am Straßenrand der Stiftstraße, in Höhe der Hausnummer 27, geparkt. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2; Telefon 05231 6090.

