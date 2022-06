Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Verkehrsunfall mit Verletzten

Lippe (ots)

Am Samstag, 25.06.2022 befährt ein 26-jähriger mit seinem E-Roller gegen 02:10 Uhr unter Alkoholeinfluss den Fußweg an der Hamelner Straße. Dabei kommt er zu Fall. Bei dem Sturz verletzt sich der Rollerfahrer schwer am Kopf; er wird einem RTW dem Klinikum Detmold zugeführt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell