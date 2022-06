POL-LIP: Extertal - Verkehrsunfall mit Verletzten

Lippe (ots) - Bislang unbekannte Diebe stahlen am Donnerstag (23. Juni 2022) einen weißen VW Bulli T5. Der Eigentümer hatte seinen Wagen zwischen 4 Uhr und 12 Uhr am Straßenrand der Martin -Luther-Straße geparkt. Zuletzt waren Kennzeichen aus Minden (MI) an dem Fahrzeug angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des VWs richten Sie bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: ...

mehr