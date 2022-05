Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Unbekannter überfällt Spielhalle

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Lübecker Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck:

Am frühen Dienstagmorgen (10.05.) ereignete sich ein Überfall in der Spielothek "Spielstübchen" in Eutin. Die Angestellte wurde unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe der Einnahmen aufgefordert. Der Täter flüchtete unerkannt zu Fuß. Die Kriminalpolizei in Eutin ermittelt.

Nach Ende des Spielbetriebs, gegen 03:30 Uhr, betrat der männliche Täter mit einem hochgezogenen Mund-Nasen-Schutz die Spielhalle in der Lübecker Straße in Eutin. Mit einer Schusswaffe zielte er auf die 59 Jahre alte Angestellte und forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf. Da dieses verschlossen verwahrt wurde, entriss der Mann der Geschädigten stattdessen ihre Halskette und entwendete deren Handtasche, in der sich eine geringe Summe Bargeld sowie ein Mobiltelefon befanden. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen, der als 170 Zentimeter groß und sportlich beschrieben wurde und mit einem schwarzen Basecap, einer schwarzen Jacke sowie einer grauen Arbeitshose bekleidet war.

Die Kriminalpolizeistelle Eutin ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes und bittet Zeugen, die am Dienstagmorgen, zwischen 03:15 Uhr und 03:45 Uhr, den Täter, verdächtige Fahrzeuge oder das Tatgeschehen in der Lübecker Straße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 04521-8010 oder per E-Mail an Eutin.KPST@polizei.landsh.de bei der Polizei zu melden.

Ob ein Tatzusammenhang zu der Raubstraftat auf eine Spielhalle in Stockelsdorf besteht, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Claudia Struck, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell